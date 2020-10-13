Irak Başbakanı Kazımi’ye davet

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) terör örgütü PKK’ya yönelik Haftanin merkezli Pençe Kartal Harekatı sürerken, örgütün bölgedeki varlığına tamamen son verilmesi için Irak merkezi yönetimi ile diplomatik alanda girişimlere de hız verildi. Ankara, örgütün Sincar’dan çıkarılmasına yönelik ilk adımı atan Bağdat yönetimi ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım el-Araci ile Bağdat’ta bir araya geldi. Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarlığı Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke ilişkileri değerlendirildi. Araci görüşmede, “Başbakan Mustafa Kazimi hükümeti, Irak ile Türkiye arasındaki ilişkilerin sürdürülmesine önem veriyor” ifadelerine yer verildi.

Büyükelçi Yıldız da görüşmede Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi’ye en kısa zamanda Türkiye’yi ziyaret davetini ilettiğini aktardı. Bazı yerel kaynaklar da görüşmede Yıldız’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Irak’ı ziyaret etme niyetini de ilettiğini öne sürdü.