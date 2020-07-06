Iraklı Güvenlik Uzmanı Hişam Haşimi silahlı saldırı sonucu öldü

Irak İçişleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Saad Maan, yaptığı açıklamada, Haşimi’nin Bağdat’ta kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdiğini belirtti.

Haşimi, son olarak Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’nin askeri ve güvenlik kurumlarında yaptığı yeni atamalara ilişkin Anadolu Ajansına açıklamalarda bulunmuştu.