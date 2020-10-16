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16.10.2020 - 17:58 | | AA

Irak'ta son 24 saatte Kovid-19'dan 56 kişi yaşamını yitirdi

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 56 artarak 10 bin 142'ye yükseldi.

Irak'ta son 24 saatte Kovid-19'dan 56 kişi yaşamını yitirdi

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 56 kişi daha yaşamını yitirdi ve 3 bin 501 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 10 bin 142'ye, vaka sayısı da 420 bin 303'e çıktı.

İyileşen hasta sayısı ise 353 bin 962'ye ulaştı.

Avukatın sol gözünü kör eden saldırgan peruk takmış!Konya’nın Akşehir ilçesinde avukat Asilcan Tuzcu'ya (29) evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçakla saldırıp, bir gözünün görme yetisini kaybetmesine neden olan saldırganın peruk taktığı ortaya çıktı. Halen hastanede tedavi altında tutulan genç avukat olay anını anlatıp, "Beni öldürmeye gelmişti" dedi.
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