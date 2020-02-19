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19.02.2020 - 13:51 | | AA

İran: ABD masaya oturacak

Washington'ın Tahran'ı hedef alan baskı politikasının sonuç vermeyeceğini belirten Cumhurbaşkanı Ruhani, "ABD'lilerin dediği gibi eğer devrim birkaç ay içinde yıkılacaksa neden taviz veriyorlar? ABD bir gün tüm haklarımızı da kabul edecek" dedi.

İran: ABD masaya oturacak

 

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD yönetiminin  "maksimum baskı politikasının sonuç vermediğini kabul edeceğini ve İran ile  müzakere masasına oturacağını" söyledi. 

Ruhani, başkent Tahran'daki Bakanlar Kurulu toplantısının ardından  yaptığı konuşmada ABD yaptırımları ve bu ülkeyle müzakereleri değerlendirdi.

ABD'nin İran ile müzakere için birçok dünya liderini ara bulucu olarak  gönderdiğini aktaran Ruhani, "ABD'lilerin dediği gibi eğer devrim birkaç ay  içinde yıkılacaksa neden taviz veriyorlar? ABD bir gün maksimum baskıların sonuç  vermediğini görecek, teslim olacak ve müzakere masasına oturacak. Tüm haklarımızı  da kabul edecek." ifadelerini kullandı.

Ruhani, Kasım Süleymani'nin öldürülmesi nedeniyle Kongre'nin ABD  Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın ve Pentagon'un İran'a karşı yetkilerini  kısıtladığını hatırlatarak, "ABD, bölge meselelerini çözmek isteseydi, Süleymani  ile iş birliği içinde ve onun vasıtasıyla bunu yapabilirdi. Şimdi bu işi 20  kişiyle yapmalı. Süleymani ile konuşarak sorunlar çözülebilirdi. Şimdi işleri  daha da zorlaştı." görüşlerini paylaştı.

İran Cumhurbaşkanı, 2013 ve 2015'te ABD'yi zorla müzakere masasına  oturttuklarını ve istemediği halde anlaşma belgesini imzalattıklarını savunarak,  bugün de aynı şeyi yapabileceklerini ve Washington yönetimini geri adım atmak  zorunda bırakabileceklerini ileri sürdü.

Yaptırımlar nedeniyle İran'a ait malların Batı limanlarında takılı  kaldığını ve rafineriler ile doğal gaz tesislerinin çalışamadığını ifade eden  Ruhani, 2015'te yaptırımların kalkmasının ardından petrol ihracatının 900 binden  3 milyon varile çıktığını, tüm Doğu ve Batı bankalarıyla irtibat kurarak, bir  ülkeden 5 milyar dolar kredi aldıklarını söyledi.

Ruhani, şunları kaydetti:

"Hiçkimse yaptırımların etkili olmadığını ve hükümetin güçlü olması  gerektiğini söyleyemez. Bu ABD'nin temize çıkarılması demektir. Yaptırımların  etkisiz olduğunu söyleyen ABD destekçisidir. Bunlar, 'ABD kötü bir iş yapmadı'  demek istiyor. Bu tür iddialar gerçekten uzaktır ve yalandır. Aynı zamanda ABD  savunuculuğudur."

İran Cumhurbaşkanı, ayrıca 21 Şubat'ta yapılacak seçimler için halka  sandığa gitme çağrısı yaptı.

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