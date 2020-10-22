Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, ABD'de 3 KasÄ±m'da dÃ¼zenlenecek baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerine Tahran'Ä±n mÃ¼dahale etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±na dair ABD istihbarat kurumlarÄ± tarafÄ±ndan yÃ¶neltilen suÃ§lamalarÄ±n "uydurma" olduÄŸu ifade edildi.Â

AÃ§Ä±klamada, "Ä°ran, ABD rejimi yetkililerinin tekrarlanan uydurma, beceriksiz ve hileli raporlarÄ±nÄ± reddederken, mevcut iki adaydan hangisinin Beyaz Saray'a Ã§Ä±kacaÄŸÄ±nÄ±n Tahran iÃ§in hiÃ§bir fark oluÅŸturmayacaÄŸÄ±nÄ± bir kez daha vurguluyor." ifadelerine yer verildi.

SÃ¶z konusu suÃ§lamalar Ã¼zerine ABD'nin Ä°ran'daki Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± koruyan Ä°sviÃ§re'nin Tahran BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi'nin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'na Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â

ABD Federal SoruÅŸturma BÃ¼rosu (FBI) ile Ulusal Ä°stihbarat DirektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ (DNI) yetkilileri, Rusya ve Ä°ran'Ä±n ABD'de 3 KasÄ±m'da yapÄ±lacak baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerine mÃ¼dahale etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bazÄ± seÃ§menlerin bilgilerinin ele geÃ§irildiÄŸinin tespit edildiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.Â

DNI DirektÃ¶rÃ¼ John Ratcliffe, "Ä°ran'Ä±n, BaÅŸkan Donald Trump'a zarar vermeyi ve seÃ§menlerin gÃ¶zÃ¼nÃ¼ korkutmayÄ± amaÃ§layan e-mailler attÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼k." demiÅŸti.Â

Trump yÃ¶netiminin, Ä°ran'a yÃ¶nelik "azami baskÄ±" politikasÄ± nedeniyle ekonomik aÃ§Ä±dan bÃ¼yÃ¼k sorunlarla karÅŸÄ±laÅŸan Tahran'Ä±n, ABD'deki seÃ§imlerde Demokrat Parti'nin adayÄ± Joe Biden'Ä±n kazanmasÄ±nÄ± istediÄŸi yorumlarÄ± yapÄ±lÄ±yor.Â

Biden, seÃ§imleri kazanmasÄ± halinde BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± olduÄŸu dÃ¶nemde Ä°ran ile imzalanan nÃ¼kleer anlaÅŸmaya geri dÃ¶neceÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Buna karÅŸÄ±lÄ±k CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani baÅŸta olmak Ã¼zere Ä°ranlÄ± yetkililer, ABD'deki seÃ§im sonuÃ§larÄ±nÄ±n Ä°ran iÃ§in Ã¶nemli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunuyor.Â

Diplomatik iliÅŸkilere sahip olmayan, Tahran ile Washington arasÄ±ndaki diplomatik meseleler Ä°sviÃ§re aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yor.

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