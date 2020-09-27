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HaberlerDünya Haberleri İran, Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili arabuluculuk teklif etti
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27.09.2020 - 21:18 | | AA

İran, Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili arabuluculuk teklif etti

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ülkesinin, Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili taraflar arasında müzakereleri sağlamak için arabulucuğa hazır olduğunu bildirdi.

İran, Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili arabuluculuk teklif etti

Twitter hesabından, Azerbaycan ve Ermenistan arasında bugün başlayan çatışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Zarif, iki ülke arasındaki "düşmanlıkların son bulması" çağrısı yaptı.

İran'ın, Dağlık Karabağ'daki "endişe verici şiddeti" yakından izlediğini belirten Zarif, "Düşmanlıklara derhal son verilmesi çağrısında bulunuyoruz ve anlaşmazlıkları çözmek için diyaloğu teşvik ediyoruz. Komşularımız önceliğimizdir ve müzakereleri sağlamak için arabuluculuk etmeye hazırız. Bölgemizin şimdi barışa ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.

Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı.

İran Dışişleri Bakanı Zarif Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi yaptı.

İran'ın Bakü Büyükelçisi Abbas Musevi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle Zarif ile Bayramov'un telefonda görüştüğünü aktardı.

Muhammed Cevad Zarif de bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili taraflar arasında müzakereleri sağlamak için ara bulucuğa hazır olduğunu bildirmişti.

Sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.

Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı.

Mucize kurtuluş! Endişe içinde izledilerMuğla'nın Marmaris ilçesinde, İngiliz turistin bindiği deniz paraşütünü çeken tekne, türbin motoruna halat dolanması sonucu arızalandı. Teknenin kaptanı arızanın ardından halatı boşalan ve havada kontrolsüz şekilde süzülen parüşütü, çeşitli manevralarla sahildeki kapalı olan bir otelin çatısına indirerek, turistin kurtarılmasını sağladı. Şans eseri yara almadan kurtulan turist, aynı su sporları istasyonuna tekrar gidip, deniz paraşütü keyfine devam etti.
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