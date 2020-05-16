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16.05.2020 - 16:36 | | AA

İran Fransız akademisyene 6 yıl hapis cezası verdi

Bir yıldır tutuklu bulunan Feriba Adilhah, İran'a karış propaganda yapmak ve ulusal güvenliğe zarar vermekle suçlanıyordu.

İran Fransız akademisyene 6 yıl hapis cezası verdi

İran'da geçen yıl tutuklanan Fransa-İran vatandaşı akademisyen Feriba Adilhah, "İran'a karşı propaganda yaptığı" ve ülkenin "ulusal güvenliğine zarar verdiği" gerekçesiyle 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adilhah'ın avukatı Said Dehghan, Fransız basınına yaptığı açıklamada, Fransa-İran vatandaşı müvekkilinin "İran'a karşı propaganda" yaptığı gerekçesiyle 1 yıl ve ülkenin "ulusal güvenliğine zarar vermesi" nedeniyle 5 yıl, toplamda 6 yıl hapis cezası aldığını belirtti.

Dehghan, mahkemenin bu kararına itiraz edeceklerini söyledi.

Adilhah, Haziran 2019'da İran'ın başkenti Tahran'da tutuklanmıştı.

Paris yönetimi, birçok kez Adilhah'in derhal serbest bırakılmasını istemişti.

Paris Sciences Po Üniversitesinde görevli Adilhah, tutukluluğunu protesto etmek için 49 gün açlık grevi yapmıştı.

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