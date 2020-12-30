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30.12.2020 - 16:23 | | AA

İran, füzeyle vurduğu uçaktaki yolcuların yakınlarına 150'şer bin dolar ödeyecek

İran, ocak ayında füzeyle yanlışlıkla düşürdüğünü duyurduğu Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağında hayatını kaybedenlerin her birinin ailesine 150 bin dolar (1,1 milyon Türk lirası) tazminat ödeme kararı aldı.

İran, füzeyle vurduğu uçaktaki yolcuların yakınlarına 150'şer bin dolar ödeyecek

İran resmi ajansı IRNA'nın, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Yardımcılığının açıklamasına dayandırdığı habere göre, hayatını kaybedenlerin ailelerine ödenecek tazminat Bakanlar Kurulu tarafından onaylandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bakanlar Kurulu, Ukrayna uçağında hayatını kaybedenlerin her birinin ailesine ve yakınlarına 150 bin dolar veya onun avro karşılığının en kısa sürede ödenmesini onayladı."

Uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı

Ukrayna Hava Yollarına ait "Boeing 737" tipi yolcu uçağı, 8 Ocak sabahı Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

İranlı yetkililer önce uçağın vurulduğu iddialarını kabul etmemiş daha sonra Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemince fırlatılan iki füzeyle yanlışlıkla düşürüldüğünü açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, uçağın düşürülmesinden birkaç saat önce İranlı general Kasım Süleymani'nin öldürülmesine misilleme olarak ABD'nin Irak'taki üslerine füze saldırısı düzenlemişti.

İran-Ukrayna arasındaki tazminat görüşmeleri sonucunda İran'ın tazminat ödemeyi kabul ettiği açıklanmıştı.

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