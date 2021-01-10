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10.01.2021 - 07:00 |

İran ‘güvenli’ aşı arıyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Kovid-19’a karşı geliştirilen “güvenli” yabancı üretim aşının ülkeye getirilmesinin hükümetin öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.

İran ‘güvenli’ aşı arıyor

Ülke dışından “güvenli” bir aşı alıp getirmeye çalıştıklarını söyleyen Ruhani, bu süreçte ABD’nin bankacılık yaptırımlarından kaynaklı sorunlarla da mücadele ettiklerini ifade etti. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in Batı üretimi aşıların “güvensiz” olduğu gerekçesiyle ülkeye girişini yasaklamasının ardından “güvenli” aşı vurgusunda bulunan Ruhani, bu aşıların hangileri olduğunu ise belirtmedi. Hamaney, “güvensiz” olduğu gerekçesiyle Amerikan ve İngiliz üretimi aşıların ülkeye girişini yasakladığını açıklamıştı. Kovid-19 aşısı temininde sorunlar yaşayan ülkede “güvensiz” denilerek Pfizer aşılarının iptal edilmesi İranlıların tepkisini çekti.

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