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05.04.2020 - 17:51 | | AA

İran: IMF'nin vereceği krediye ABD'nin karşı çıkması insanlık suçudur

Yaptırımlarla boğuşan ve bu yılın bütçesinin yüzde 20'sini corona virüsle savaşa ayıran Tahran yönetimi, Washington yönetiminin 5 milyar dolarlık krediyi bloke etme çabalarına ateş püskürdü.

İran: IMF'nin vereceği krediye ABD'nin karşı çıkması insanlık suçudur

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Uluslararası Para Fonunun (IMF) İran'a yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadele için vermesi beklenen krediye, Washington yönetiminin muhalefet etmesinin insanlık suçu olduğunu belirtti.

Şemhani, Twitter'dan konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Sağlık malzemelerine yaptırım, insan haklarına aykırı hukuk dışı bir girişim ve Trump'ın İran milletine apaçık düşmanlığıdır. İran'ın Kovid-19'la mücadele için IMF'den talep ettiği krediye ABD'nin muhalefeti, gerçek bir insanlık suçudur."

İran Merkez Bankası Başkanı Himmeti, 12 Mart'ta IMF'den Covid-19'la mücadelede kullanılmak üzere 5 milyar dolar kredi talep ettiklerini açıklamıştı.

Çin'den dünyaya yayılan Covid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı. İran'da bugün itibarıyla yeni tip corona virüs kaynaklı can kaybı 3 bin 603'e, vaka sayısı ise 58 bin 226'ya ulaştı.

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