02.04.2020 - 18:57 | | AA
İran Meclis Başkanı Ali Laricani'nin covid-19 testi pozitif çıktı
İran Meclis Başkanı Ali Laricani'nin yeni tip corona virüse (covid-19) yakalandığı açıklandı.
Sokak ortasında bir anda yere yığılan adam öldüİstanbul Avcılar'da pazar alışverişinden dönen yabancı uyruklu bir adam bir anda kaldırıma yığıldı. 56 yaşındaki adamın kesin ölüm nedeni otopsi sonucu ortaya çıkacakken kalp krizi ihtimali üzerinde duruluyor. Hayatını kaybeden adamın etrafında sosyal mesafeyi hiç sayarak toplanan vatandaşları polis uyararak dağıttı.