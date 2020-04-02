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02.04.2020 - 18:57 | | AA

İran Meclis Başkanı Ali Laricani'nin covid-19 testi pozitif çıktı

İran Meclis Başkanı Ali Laricani'nin yeni tip corona virüse (covid-19) yakalandığı açıklandı.

İran Meclis Başkanı Ali Laricani'nin covid-19 testi pozitif çıktı

 

İran Meclisi Kültür ve Halkla İlişkiler Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Meclis Başkanı Laricani'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Laricani'nin karantinaya alınarak tedavisine başlandığı ifade edildi.

Sokak ortasında bir anda yere yığılan adam öldüİstanbul Avcılar'da pazar alışverişinden dönen yabancı uyruklu bir adam bir anda kaldırıma yığıldı. 56 yaşındaki adamın kesin ölüm nedeni otopsi sonucu ortaya çıkacakken kalp krizi ihtimali üzerinde duruluyor. Hayatını kaybeden adamın etrafında sosyal mesafeyi hiç sayarak toplanan vatandaşları polis uyararak dağıttı.
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