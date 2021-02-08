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08.02.2021 - 01:01 | | AA

İran Meclis Başkanı, Hamaney’den Rusya hükümetine mesaj götürdü

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Moskova ziyaretinde İran lideri Ali Hamaney'den Rus hükümetine önemli bir mesaj götürdüğünü söyledi.

İran Meclis Başkanı, Hamaney’den Rusya hükümetine mesaj götürdü

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Kalibaf, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Başkanı Vyaçeslav Volodin'ın daveti üzerine resmi temaslarda bulunmak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti. 

Moskova'daki havaalanında İranlı gazetecilere açıklama yapan Kalibaf, iki ülke arasındaki stratejik ilişkiler çerçevesinde Rus hükümetine İran lideri Ali Hamaney'den önemli bir mesaj götürdüğünü aktardı. 

İran ve Rusya arasında siyasi, ekonomik ve teknoloji gibi pek çok alanda önemli stratejik ilişkilerin bulunduğunu belirten Kalibaf, yapacağı görüşmelerde ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmelerin yanında yaptırımlar ve nükleer anlaşmayı da ele alacaklarını belirtti. 

İran Meclis Başkanı seçildikten sonra ilk ülke dışı ziyaretini Rusya'ya yapan Kalibaf, 3 günlük ziyaretinde Rusya Duması Başkanı Volodin ve üst düzey hükümet yetkilileriyle görüşeceğini sözlerine ekledi. 

Kalibaf'a İran Meclisi'ndeki milletvekilleri eşlik ediyor.

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