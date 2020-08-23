MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri İran 'Natanz Nükleer Tesisi’ndeki patlamanın sebebini açıkladı
ABONE OL
23.08.2020 - 21:11 | | AA

İran 'Natanz Nükleer Tesisi’ndeki patlamanın sebebini açıkladı

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, Natanz Nükleer Tesisi’nde meydana gelen patlamanın sabotaj olduğunu doğruladı.

İran 'Natanz Nükleer Tesisi’ndeki patlamanın sebebini açıkladı

 

İran’ın İsfahan şehrinde bulunan Natanz Nükleer Tesisi’nde 2 Temmuz tarihinde patlama meydana gelmişti. Gerçekleşen patlama nedeniyle tesisin açık alanında bulunan çelik konstrüksiyon inşaatı zarar görmüş ancak nükleer faaliyette aksama olmadığı bildirilmişti. İranlı yetkililer patlamaya ilişkin ilk yaptıkları açıklamalarda, olayın nasıl meydana geldiğini bildiklerini ancak güvenlik endişeleri nedeniyle ileri bir tarihte açıklama yapılacağını belirtmişlerdi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Natanz Nükleer Tesisi’nde meydana gelen patlamanın sabotaj olduğunu duyururken, “Yapılan ilk güvenlik incelemeleri patlamanın bir sabotaj sonucu meydana geldiğini göstermekte” ifadelerini kullandı. Nükleer tesiste gerçekleşen patlamanın neden kaynaklandığına ve sabotajın kimler tarafından gerçekleştirildiğine dair bilgi vermeyen Kemalvendi, sabotaja ilişkin ayrıntıların emniyet kaynaklarınca uygun bir zamanda paylaşılacağını aktardı.

    Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu (23 Ağustos 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı.Türkiye'de son 24 saatte 1217 kişiye covid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 258 bin 249, can kaybı 6 bin 121 oldu. Son 24 saatte 795 kişinin daha iyileşmesiyle covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 237 bin 165 oldu. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede ağır hasta sayısına dikkat çekti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Adana Kozan'daki yangınla ilgili son dakika açıklama: 6 köy boşaltıldı

    Adana Kozan'daki yangınla ilgili son dakika açıklama: 6 köy boşaltıldı

    Yargıtay'dan flaş tazminat kararı! İptal edildi

    Yargıtay'dan flaş tazminat kararı! İptal edildi

    Sinabung Yanardağı'nda hareketlilik

    Sinabung Yanardağı'nda hareketlilik

    Son dakika... Bakan Koca ağır hasta sayısına dikkat çekip kritik rakamları paylaştı

    Son dakika... Bakan Koca ağır hasta sayısına dikkat çekip kritik rakamları paylaştı

    Sıradaki Haber