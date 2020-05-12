İran ordusu kendi gemisini batırdı!

İran donanması, Basra Körfezi’nde yapılan tatbikat sırasında ülkeye ait bir savaş gemisini yanlışlıkla vurdu ve onlarca denizci hayatını kaybetti. İran devlet televizyonunun haberine göre Umman Körfezi’nde, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki bir füze tatbikatı sırasında İran donanmasına mensup bir gemi, yine donanmaya mensup bir başka gemi tarafından “dost ateşiyle” batırıldı. Donanmadan sabaha karşı yapılan açıklamada, olay doğrulanırken, yaşanan hadisenin “Konarak” isimli savaş gemisinin destek fırkateyninden kaynaklı bir kaza olduğu açıklandı.

İran basınında yer alan haberlerde 40 denizcinin hayatını kaybettiği öne sürüldü. İran Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yapılan resmi açıklamada ise, 19 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Hata listesi kabarık

Hürmüz Boğazı yakınlarında yapılan donanma tatbikatı sırasında meydana gelen olayda, “Jamaran” adındaki İran firkateyninin, yeni geliştirilen bir gemi savar füzesini denerken yanlışlıkla “Konarak’ adlı lojistik gemisini vurduğu belirtiliyor. İran devlet televizyonunun haberinde, batırılan lojistik gemisi Konarak’tan bahisle “Tatbikatta kullanılan hedefin yerini değiştirdikten sonra, kendisi ile hedef arasına yeterince mesafe koymadığı için vuruldu” denildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son dönemde İran ordusunun askeri hataları büyük felaketlere yol açtı. Son olarak 8 Ocak’ta İran Devrim Muhafızları Ordusu, Ukrayna Havayollarına ait sivil uçağı yanlışlıkla vurmuş, olayda uçakta bulunan 176 kişi hayatını kaybetmişti. Bunun dışında İran güçleri Basra Körfezi’nde son aylarda ABD kuvvetleriyle birden fazla gerilim yaşadı. Ayrıca bu hafta, Basra Körfezi’nde bulunan petrol tankerlerine yönelik saldırıların da birinci yıldönümüydü. Bu saldırılarda İran yönetimi suçlanmış, İran ise bu suçlamaları reddetmişti.

Etiyopya yardım uçağını ‘yanlışlıkla’ vurmuş!

Etiyopya, yeni tip koronavirüs salgınından etkilenen ülkelere yardım taşıyan bir özel uçağın “intihar görevi düzenlediğini” düşünüp, düşürüldüğünü doğruladı. Açıklamada, geçen pazartesi günü Somali’deki Bardale kasabasındaki bir kampı koruyan Etiyopyalı askerlerin bahsi geçen Kenya uçağını “tehdit olarak gördükleri” için vurduğu belirtildi. Etiyopya askerlerinin uçuşla ilgili bilgilendirilmediği, uçağın alçaktan uçtuğu ve bu nedenle intihar görevi düzenlediğinin düşünüldüğü ifade edildi. Uçakta bulunan 6 kişi hayatını kaybetmişti. Uçak Kenya’dan Somali’ye yardım malzemesi taşıyordu.