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11.02.2021 - 11:18 |

İran, ülkenin güneybatısında askeri tatbikat başlattı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkenin güneybatısında geniş çaplı tatbikata başladı.

İran, ülkenin güneybatısında askeri tatbikat başlattı

İran devlet televizyonunun haberine göre, Kara Kuvvetleri Komutanı Muhammed Pakpur, ülkenin güneybatısında düzenlenen tatbikata "Büyük Peygamber 16" adı verildiğini söyledi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı tugayların katılacağı tatbikata insansız hava araçları (İHA) ve helikopterlerin de destek vereceğini ifade eden Pakpur, "Bu tatbikat, Kara Kuvvetlerinin muharebe ve savunma teçhizatlarının operasyonel güç seviyesini test etmek amacıyla yapılmaktadır." dedi.

Pakpur, tatbikatta özel kuvvetler, komanda tugayları, topçu tugayları, zırhlı birimler ve hava kuvvetlerinin de yer alacağını belirterek, "Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanlığı, kuzeydoğu, batı, güneydoğu ve doğu bölgelerindeki ciddi güvenlik sorumluluğuyla birlikte her türlü muhtemel tehdide karşı koymaya tam olarak hazırdır." ifadelerini kullandı.

İran son haftalarda art arda askeri tatbikatlar düzenledi. İlk olarak 5 Ocak'ta Simnan eyaletinde yüzlerce İHA ile saldırı tatbikatı düzenlenmişti. İran ordusu, 13 Ocak'ta Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nu kapsayan geniş bir bölgede donanmaya bağlı savaş gemileri, denizaltılar ve füzelerle manevralar gerçekleştirmişti. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 15 Ocak'ta ülkenin orta bölgesindeki Kevir Çölü’nde füze ve İHA'larla geniş çaplı tatbikat yapmıştı. Tatbikatta uzun menzilli balistik füzeler test edilmişti. İran ordusu, 19 Ocak'ta da ülkenin güneydoğusunda yer alan Umman Denizi kıyısındaki Mekran sahilinde askeri tatbikat yapmıştı.

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