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14.10.2020 - 12:33 | | AA

İran'da 5 büyük kente giriş-çıkış yasağı

İran'da Kovid-19'la mücadele kapsamında aralarında başkent Tahran'ın da bulunduğu beş büyük kente üç gün süreyle giriş-çıkış yasağı getirildi.

İran'da 5 büyük kente giriş-çıkış yasağı

İran'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında aralarında başkent Tahran'ın da bulunduğu beş büyük kente üç gün süreyle giriş-çıkış yasağı getirildi.

Sağlık Bakanı Said Nemeki, Bakanlar Kurulu toplantısı çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, salgının ülkede tehlikeli bir duruma geldiğini ve hasta sayısında büyük artış kaydedildiğini söyledi.

Nemeki, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye salgını kontrol altına almak ve yayılmasını önlemek amacıyla vakaların yüksek olduğu Tahran, Kerec, Meşhed, İsfahan ve Urumiye'ye 15-17 Ekim tarihlerinde giriş-çıkış yasağı getirilmesini önerdiğini aktardı.

Ruhani'nin öneriyi kabul ettiğini ve söz konusu beş büyük kente yönelik üç gün süreyle giriş-çıkış yasağı talimatını ilgili tüm kurumlara ilettiğini belirten Nemeki, şunları kaydetti:

"Kovid-19'la ilgili yaptığımız değerlendirmeler neticesinde salgında ciddi bir sıçrama olduğu sonucuna vardık. Salgın hızla yayılıyor. Bu, ülke için tehlike alarmı demektir. Daha az yolculuk yapılmalı ve sağlık kurallarına daha fazla riayet edilmeli."

Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 'Bu hafta itibarıyla...'Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, bu hafta itibarıyla hazırlık ve birinci sınıf dışındaki sınıfların da eğitime başladığını belirterek, "Ümit ediyorum ki vaka sayılarında ciddi bir artış yaşanmaz, okullarda da kontrollü bir şekilde eğitimi sürdürebiliriz ve diğer sınıflar, ardından da üniversitelerin de açılması gündeme gelebilir" dedi.
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