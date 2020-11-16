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16.11.2020 - 17:03 | | AA

İran'da canlı manken yasaklandı

Meşhed kentinde getirilen yasak, bazı giyim mağazalarının vitrinlerini kapsıyor. Geçen hafta genç kadın mankenlerin görüntüleri İran'da büyük gürültü koparmıştı.

İran'da canlı manken yasaklandı

İran'ın Meşhed kentinde mağazaların vitrinlerinde canlı manken kullanılması yasaklandı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Meşhed Esnaf Odası Başkanı Mahmud Binanejad, kentteki bazı giyim mağazalarının vitrinlerinde canlı manken kullanılmasına tepki gösterdi.

Binanejad, "Giyim, tekstil, çanta ve ayakkabı mağazalarının vitrinlerinde herhangi bir şekilde canlı manken bulundurulması yasaktır." ifadelerini kullandı.

Söz konusu uygulamayla ilgili gerekli uyarıların yapıldığını belirten Binanejad, "Bundan böyle canlı manken kullanan mağazalar hakkında kanuni işlem yapılacak." dedi.

Sosyal medyada birkaç gün önce yayınlanan, Meşhed kentindeki bazı mağazalarda genç kadınların canlı manken olarak kullanıldıkları görüntüler ülkede tepkilere yol açmıştı.

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