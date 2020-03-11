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11.03.2020 - 14:20 | | AA

İran'da corona virüsü nedeniyle can kaybı 354'e yükseldi

İran'da yeni tip corona virüsü nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 354'e, vaka sayısı ise 9 bine yükseldi.

İran'da yeni tip corona virüsü (Kovid -19) nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 354'e, vaka sayısı ise 9 bine yükseldi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 63 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının 354'e çıktığını belirtti.

Toplam vaka sayısının 958 artarak 9 bine ulaştığını kaydeden Cihanpur, 2 bin 959 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

"ALKOL CORONA VİRÜSÜNE İYİ GELİYOR" SÖYLENTİSİ 67 CAN ALDI

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Ahvaz Cundişapur Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sözcüsü Ali İhsanpur, Huzistan eyaletinde 6 Mart'tan bu yana sahte içki tüketerek zehirlenen 502 kişinin hastanelere başvurduğunu açıkladı.

Şu ana kadar Huzistan'da sahte içki tüketen 40 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran İhsanpur, 15 yaşında bir çocuğun da ölenler arasında olduğunu belirtti.

İhsanpur, "Bazı vurguncular, alkolün koronavirüse olumlu etkisi olduğuna dair söylentiler yaydı. Alkolün koronavirüsün tedavisi sürecinde hiçbir etkisi yoktur." dedi.

Ahvaz Başsavcı Vekili Ali Beyranvend ise sahte içki soruşturmasıyla ilgili 17 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Öte yandan Elburz'da 15, Mazenderan'da da sahte içki tüketen 12 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Böylece toplam 67 kişi sahte içki nedeniyle yaşamını yitirmiş oldu.

Kerec Başsavcı Vekili Muhammed Ağayari de daha önce yaptığı açıklamada, bazı vatandaşların "alkolün yeni tip koronavirüse (Kovid-19) iyi geldiği" söylentileri üzerine sahte olduğu belirlenen içkileri tükettiğini açıklamıştı.

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