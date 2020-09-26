İran'da koronavirüs alarmı...Tedbirler sıkılaştırılıyor!

Televizyonda konuşan Ruhani, "Başkent Tahran'dan başlamak üzere düzenleme ve uygulamaları sıkılaştırmak zorundayız" dedi.

İran'da salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bini aşarken, vaka sayısı ise 439 bin 882'ye yükseldi.

İran sağlık yetkilileri artışın kritik seviyede olduğunu ve alarma geçtiklerini bildirdi.