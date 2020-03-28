28.03.2020 - 15:05 | | DHA
İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 517'ye çıktı
İran'da, son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 139 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2 bin 517’ye yükseldi.
İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son bir günde 3 bin 76 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 35 bin 408’e çıktığını duyurdu.
İyileşerek hastanelerden taburcu edilenlerin toplam sayısının 11 bin 679; durumu ağır olan ve yoğun bakımda olan hasta sayısının ise 3 bin 206 olduğu açıklandı. Salgının hala ülkede kontrol altına alınmadığını söyleyen Cihanpur, dün başlayan kısıtlamaların 8 Nisan’a kadar devam edeceğini duyurdu.
Giriş çıkış jandarma kontrolünde! Kimseye izin verilmiyor...Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesine bağlı Han Mahallesi, Corona virüs nedeniyle karantinaya alındı. Rize'de ise, 'corona virüs' salgını nedeniyle ölüm vakasının gerçekleşmesi üzerine karantinaya alınan merkeze bağlı Kendirli beldesi ile yakınındaki 4 köyde hayat durdu. Cami hoparlörlerinden anonslarla vatandaşların karantina kurallarına uyması istenirken, sağlık ekipleri de ev ev dolaşarak yüksek ateş ve öksürük gibi şikayetleri olanları belirlemeye çalışıyor.