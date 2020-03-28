İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 517'ye çıktı

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son bir günde 3 bin 76 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 35 bin 408’e çıktığını duyurdu.

İyileşerek hastanelerden taburcu edilenlerin toplam sayısının 11 bin 679; durumu ağır olan ve yoğun bakımda olan hasta sayısının ise 3 bin 206 olduğu açıklandı. Salgının hala ülkede kontrol altına alınmadığını söyleyen Cihanpur, dün başlayan kısıtlamaların 8 Nisan’a kadar devam edeceğini duyurdu.