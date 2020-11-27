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27.11.2020 - 15:43 | | AA

İran'da son 24 saatte 406 kişi daha hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 406 kişi daha yaşamını yitirdi.

İran'da son 24 saatte 406 kişi daha hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 406 artarak 47 bin 95'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 406 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 14 bin 51 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, virüs kaynaklı can kaybının 47 bin 95'e, vaka sayısının da 922 bin 397'ye çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 860'ının durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, iyileşen hasta sayısının ise 640 bin 65'e ulaştığını ifade etti.

Ülkede bugüne kadar 5 milyon 995 bin 445 test uygulandığını kaydeden Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, 31 eyaletin tamamının "kırmızı" veya "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

Salgının etkisini arttırdığı ülkede aralarında başkent Tahran'ın da bulunduğu "yüksek riskli bölge" kategorisindeki yaklaşık 150 il ve ilçede, 21 Kasım'dan itibaren zorunlu olmayan işletmelerin 15 gün kapatılacağı bildirilmişti. Aynı şekilde 15 gün boyunca 21.00 - 04.00 saatlerinde araçların trafiğe çıkması da yasaklanmıştı.

Yasak ihlali yapanlara "kırmızı bölgelerde" 1 milyon tümen (300 TL), "turuncu bölgelerde" ise 500 bin tümen (150 TL) para cezası uygulanacağı duyurulmuştu.

Yeni doğan bebeği taşıyan ambulans otomobille çarpıştı! Baba kazanın şokunu yaşadıBursa'da sabah saatlerinde doğan bebeği taşıyan ambulans, otomobille çarpıştı. Kazanın ardından içerisinde bebeğin bulunduğu kuvöz, başka bir ambulansa nakledildi. Kazada ambulans şoförü Orhan G. (39) ile otomobil sürücüsü Samet Canpolat (22) yaralandı. Ambulansı aracıyla takip eden bebeğin babası Murat Güneş, "Bu manzarayı görünce insan şoka girmez mi ?" dedi.
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