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03.12.2020 - 14:12 | | AA

İran'da vaka sayısı bir milyonu geçti!

İran'da son 24 saatte vaka sayısı 13 bin 922 artarak 1 milyon 3 bin 494'e çıktı.

İran'da vaka sayısı bir milyonu geçti!

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 358 artarak 49 bin 348'e yükselirken, toplam vaka sayısı da bir milyonu geçti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 358 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 13 bin 922 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 49 bin 348'e, vaka sayısının da 1 milyon 3 bin 494'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 824'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, iyileşenlerin sayısının ise 699 bin 315'e ulaştığını ifade etti.

İran'da bugüne kadar 6 milyon 256 bin 715 test uygulandığını kaydeden Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülke genelinde 64 ilçenin "kırmızı", 278 ilçenin "turuncu" ve 106 ilçenin de "sarı bölge" olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

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