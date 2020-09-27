İran’dan Azerbaycan ve Ermenistan’a ateşkes çağrısı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki askeri gerilime ilişkin açıklama yaptı. Hatipzade, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki askeri gerginliği yakından ve endişe ile takip ettiklerini söyledi. “Tarafları soğukkanlı olmaya ve çatışmaları hemen durdurup diyaloğa geçmeye davet ediyoruz” ifadelerini kullanan Hatipzade, “İran, taraflar arasında diyalog oluşturulması için bütün olanaklarını seferber etmeye hazır” dedi.