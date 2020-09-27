27.09.2020 - 16:39 | | İHA
İran’dan Azerbaycan ve Ermenistan’a ateşkes çağrısı
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki askeri gerginliği yakından ve endişe ile takip ettiklerini belirterek, ateşkes çağrısında bulundu.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki askeri gerilime ilişkin açıklama yaptı. Hatipzade, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki askeri gerginliği yakından ve endişe ile takip ettiklerini söyledi. “Tarafları soğukkanlı olmaya ve çatışmaları hemen durdurup diyaloğa geçmeye davet ediyoruz” ifadelerini kullanan Hatipzade, “İran, taraflar arasında diyalog oluşturulması için bütün olanaklarını seferber etmeye hazır” dedi.
Edirne'de konut kiraları yüzde 110 arttı!Türkiye genelindeki emlak istatistiklerine göre, 3 yıllık kira değişimleri göz önüne alındığında en yüksek kira artışının yüzde 110 ile Edirne'de olduğu belirtildi. 100 metrekare daire için kira fiyatlarının 1800 lirayı gördüğü kentte yaşayanlar, yüksek fiyatlardan yakındı. Trakya Umum Emlak Müşavirleri Derneği Edirne Şube Başkanı Aytaç Feda, kira artışlarının nedeninin konut sayısının az, talebin ise yüksek olmasından kaynaklandığını söyledi.