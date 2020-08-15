MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri İran'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne sert uyarı
ABONE OL
15.08.2020 - 12:20 | | AA

İran'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne sert uyarı

Abu Dabi'nin hatadan dönmesini isteyen Cumhurbaşkanı Ruhani, "Bunları uyarıyoruz. İsrail'e bölgede alan oluşturmayın. Aksi takdirde farklı bir karşılık bulursunuz" dedi.

İran'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne sert uyarı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasındaki anlaşmaya tepki göstererek BAE'ye "hatadan dönün" çağrısında bulundu.

İran devlet televizyonuna göre, Koronavirüs ile Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında konuşan Ruhani, "Bunları uyarıyoruz. İsrail'e bölgede alan oluşturmayın. Aksi takdirde farklı bir karşılık bulursunuz." dedi.

Anlaşmanın büyük bir hata ve ihanet olduğunu vurgulayan Ruhani, "Umuyorum ki, uyarıları dinler ve yanlış yoldan dönerler." ifadelerini kullandı.

BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos Perşembe günü İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Trump’ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu tarihi bir gün." değerlendirmesi yapmıştı.

BAE'nin resmi ajansı WAM'ın haberinde ise İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

Marmara Denizi’nde bulunan şahıs 3 gündür yardım beklediğini söylediSon dakika haberine göre Marmara Denizi ortasında motorsuz teknesinde mahsur kalan kişi, İDO feribotunun kaptanının dikkati sayesinde kurtarıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O para son maaştan ödenir...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O para son maaştan ödenir...

İyileşenlerin sayısı 14 milyonu aştı!

İyileşenlerin sayısı 14 milyonu aştı!

AKS (Adaylık Kaldırma Sınavı) sonuçları açıklandı mı? Hangi tarihte açıklanıyor?

AKS (Adaylık Kaldırma Sınavı) sonuçları açıklandı mı? Hangi tarihte açıklanıyor?

Sıradaki Haber