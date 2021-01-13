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13.01.2021 - 13:52 | | AA

İran'dan Hint Okyanusu'nda gövde gösterisi

İran Deniz Kuvvetlerinin, Umman denizi ve Hint Okyanusu'nda deniz tatbikatına başladığı belirtildi.

İran'dan Hint Okyanusu'nda gövde gösterisi

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, "Güç 99" adı verilen tatbikat, Umman denizine açılan Mekran kıyıları ve Hint Okyanusu'nun kuzeyinde yürütülecek.

Tatbikatta, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ve İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi de hazır bulundu.

İran donanmasına ait savaş gemileri, denizaltıların görev aldığı tatbikatta "seyir füzelerinin ateşlenmesi, yerli denizaltılardan torpidoların ateşlenmesi, kıyıda ve denizde özel harekat ekiplerinin eğitimi, insansız hava aracı ve orman operasyonları" gerçekleştirilecek.

Tatbikat kapsamında ayrıca İran Deniz Kuvvetlerince üretilen Mekran helikopter gemisi, Bakıri ve Musevi'nin yer aldığı törenle suya indirildi.

Kontrolden çıkan minibüs önce kaldırıma çıktı ardından yolda yan yattıAtaşehir TEM otoyolu Çamlıca gişeler mevkisi yan yolda ilerleyen bir ticari minibüs kontrolden çıkarak önce kaldırıma çıkıp çitleri ve direği devirdi, ardından yola devrilerek yan yattı. Minibüs içerisinde sıkışarak yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu.
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