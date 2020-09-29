Ä°ran'dan Yemen-Husi anlaÅŸmasÄ±na destek

Ä°ran resmi ajansÄ± Ä°RNA'ya gÃ¶re, Hatibzade 27 EylÃ¼l'de duyurulan 1081 esir ve tutuklunun serbest kalmasÄ±na olanak tanÄ±yan anlaÅŸma hakkÄ±nda deÄŸerlendirmede bulundu.

Hatibzade, sÃ¶z konusu anlaÅŸmanÄ±n Yemen'deki siyasi krizi barÄ±ÅŸÃ§Ä±l yÃ¶ntemlerle Ã§Ã¶zmek iÃ§in bir adÄ±m olarak gÃ¶rdÃ¼klerini dile getirerek, "AnlaÅŸma, Yemenli taraflar arasÄ±ndaki diyaloÄŸun, Ã¼lkenin mevcut sorunlarÄ±nÄ±n tek Ã§Ã¶zÃ¼m yolu olduÄŸunu gÃ¶sterdi." ifadelerini kullandÄ±.

AnlaÅŸmanÄ±n olumlu sonuÃ§larÄ± ile diÄŸer tutuklularÄ±n serbest kalma sÃ¼recinin devam etmesinin, taraflar arasÄ±nda siyasi diyalog zeminini oluÅŸturacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden Hatipzade, bu vesile ile Ã¼lkedeki iÃ§ savaÅŸÄ±n sona ermesini umduÄŸunu kaydetti.

YEMEN HÃœKÃœMETÄ° Ä°LE HUSÄ°LER ARASINDA ESÄ°R TAKASI ANLAÅžMASI

Ä°sviÃ§re'nin MontrÃ¶ kenti yakÄ±nlarÄ±ndaki Glion kasabasÄ±nda 27 EylÃ¼l'de sona eren Yemen Esir TakasÄ± Denetleme Komitesinin dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, BM Yemen Ã–zel Temsilcisi Martin Griffiths'in Ofisi ve UluslararasÄ± KÄ±zÄ±lhaÃ§ Komitesi (ICRC) tarafÄ±ndan yapÄ±lan ortak aÃ§Ä±klamada, Yemen hÃ¼kÃ¼meti ile Husilerin, 1081 esir ve tutuklunun derhal serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± konusunda anlaÅŸmaya vardÄ±ÄŸÄ± belirtilmiÅŸti.

AÃ§Ä±klamada, taraflarÄ±n AralÄ±k 2018'de imzalanan Stockholm AnlaÅŸmasÄ±'na gÃ¶re, "tÃ¼m tutuklu ve esirleri, kayÄ±p kiÅŸileri, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlar ve zorla kaybedilenleri ve ev hapsinde olanlarÄ±" serbest bÄ±rakma konusunda taahhÃ¼tlerini yineledikleri vurgulanmÄ±ÅŸtÄ±.

Yemen'deki Husiler daha sonra yaptÄ±klarÄ± aÃ§Ä±klamada, hÃ¼kÃ¼met ile varÄ±lan esir ve tutuklu takasÄ± anlaÅŸmasÄ±nÄ±n 15 Ekim'de uygulanmaya baÅŸlanacaÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

Uzun sÃ¼redir istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Yemen'de Ä°ran destekli Husiler, EylÃ¼l 2014'ten bu yana baÅŸkent Sana ve bazÄ± bÃ¶lgelerin kontrolÃ¼nÃ¼ elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyon gÃ¼Ã§leri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karÅŸÄ± Yemen hÃ¼kÃ¼metine destek veriyor.