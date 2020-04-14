İran’ın ‘biyolojik silah’ şüphesi

İran merkezli Mehr Haber Ajansı’na konuşan Arakizade, koronavirüse ilişkin “Her ülke meselenin arkasında herhangi bir biyolojik savaş benzerliği var mı diye bakıyor. İran’daki bilim merkezlerimiz de bu konuda araştırmalarını sürdürüyor fakat kesin bir karar için daha çok zaman ve çaba gerekiyor” dedi. Başta İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami olmak üzere pek çok İranlı yetkili, Mart ayının başından bu yana Kovid-19 salgınının ABD’nin biyolojik saldırısı olabileceğine yönelik şüphelerini dile getirmişti.