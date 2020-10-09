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09.10.2020 - 10:36 | | AA

İşgalden kurtarılan Cebrail ilinin köylerinde Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor

Azerbaycan ordusunun topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda kontrolü sağladığı Cebrail ilinin köylerinde Azerbaycan bayrakları dalgalanıyor.

İşgalden kurtarılan Cebrail ilinin köylerinde Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntülerde Cebrail ilinin köyleri boyunca Ermenistan ordusunun araçlarını bırakarak kaçtığı görülüyor.

Yıllar süren işgal döneminde adeta harabe haline dönen yerleşim birimlerinde artık kurtarıcı Azerbaycan askerlerinin diktiği bayraklar dalgalanıyor.

Çekilen görüntülerde operasyona katılan askerlerden birinin "Sayın Başkomutanım, işgal altındaki tüm topraklarımızda üç renkli bayrağımızı dalgalandıracağımıza söz veriyoruz." ifadeleri yer alırken askerlerin tek tek bayrağı öperek diktikleri görülüyor.

 

Alo Fetva Hattı'na sordular: Kolonya ve dezenfektandaki alkol haram mı?Alo Fetva Hattı'na vatandaştan gelen her türlü soru, görevli vaizlerce yanıtlanıyor. Günde yüzlerce sorunun geldiği fetva hattına 'Dolarla sadaka verdim, dolar artınca sevabım artar mı?' gibi ilginç sorular kadar, 'Koronavirüsten ölenin cenazesi yıkanır mı?', 'Kolonya ve dezenfektandaki alkol haram mı?' soruları da sıkça soruldu.
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