Ä°spanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 515 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

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Ä°spanya genelinde ortalama her 100 bin kiÅŸide tespit edilen Kovid-19 vaka sayÄ±sÄ± 890 olurken, bu rakam, Avrupa BirliÄŸi'nin riskli bÃ¶lge olarak tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± kriterlerin neredeyse 4 katÄ±na denk geliyor.Â

Hastanelerdeki yoÄŸun bakÄ±m Ã¼nitelerinde yatak doluluk oranÄ±nÄ±n yÃ¼zde 42'ye Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bilgisi de paylaÅŸÄ±ldÄ±.Â

Bu arada Ä°spanya'da cezaevlerindeki tutuklular arasÄ±nda son 15 gÃ¼nde tespit edilen Kovid-19 vaka sayÄ±sÄ±nÄ±n iki kat arttÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.Â

SalgÄ±na karÅŸÄ± 25 Ekim'den bu yana Ã¼lke genelinde olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal (OHAL) uygulayan Ä°spanya'da yerel yÃ¶netimlerin inisiyatifiyle mevcut tedbirler sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor.Â

Gece sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ±nÄ± erkene alan Ã§ok sayÄ±da yerel yÃ¶netim, salgÄ±nÄ±n yoÄŸun olduÄŸu yerlerde serbest dolaÅŸÄ±m kÄ±sÄ±tlamalarÄ±na devam ediyor.Â

BazÄ± Ã¶zerk yÃ¶netimler bar, restoran ve alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezlerini kapatÄ±rken, bazÄ±larÄ± da Ã§alÄ±ÅŸma saatlerine kÄ±sÄ±tlama getiriyor.Â

AyrÄ±ca aile veya arkadaÅŸ gruplarÄ± arasÄ±nda en fazla toplanma sayÄ±sÄ± bÃ¶lgelere gÃ¶re deÄŸiÅŸiklik gÃ¶stererek 4 veya 2'ye indirilirken, Galisya'da aynÄ± evde yaÅŸayanlar dÄ±ÅŸÄ±nda bir araya gelinmesine yasak getirdi.Â

DiÄŸer yandan Ä°spanya'da 27 AralÄ±k'ta baÅŸlayan Kovid-19 aÅŸÄ±lamasÄ±, tedarikte yaÅŸanan gecikmelerden dolayÄ± oldukÃ§a yavaÅŸlasa da ÅŸu ana kadar aÅŸÄ± olanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 1 milyon 400 bini geÃ§ti.