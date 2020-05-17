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17.05.2020 - 12:41 | | İHA

İspanya’da ölü sayısı ilk kez 100’ün altına düştü

İspanya’da son bir günde corona virüsten 87 kişinin hayatını kaybettiği, ülkede günlük can kaybı sayısının ilk kez 100’ün altına düştüğü belirtildi.

İspanya’da ölü sayısı ilk kez 100’ün altına düştü

Corona virüs salgınında en çok ölümün yaşandığı dördüncü ülke olan İspanya’da günlük can kaybı sayısı 2 aydır ilk kez 100’ün altına düştü. İspanya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte salgın nedeniyle 87 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu, ölü sayısının 27 bin 650’ye yükseldiği belirtildi.
İspanya’daki toplam vaka sayısı ise 231 bin 350’ye yükseldi.

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