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24.05.2020 - 17:58 | | İHA

İspanya’da paralimpik yüzücü köpek balığıyla burun buruna geldi

İspanya’da paralimpik yüzücünün köpek balığıyla burun buruna gelmesi korku dolu anlar yaşattı.

İspanya’da paralimpik yüzücü köpek balığıyla burun buruna geldi

Dünyanın birçok bölgesinde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele için alınan tedbirler kapsamında deniz trafiğinin azalması sonucu denizlerde vahşi hayvanlar görülmeye başlandı. İspanya'nın Malaga kentinde paralimpik yüzücü, denizde bir köpek balığıyla burun buruna geldi. Yüzücünün dev köpek balığıyla karşılaşma anı teknedeki bir kişi tarafından görüntülendi.

Köpek balığıyla burun buruna geldi! İşte o anlar...İspanya’da paralimpik yüzücünün köpek balığıyla burun buruna gelmesi korku dolu anlar yaşattı.
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