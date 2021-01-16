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16.01.2021 - 00:09 | | AA

İspanya'dan Türkiye ve Yunanistan arasındaki görüşmeler için mesaj

İspanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi görüşmelerin 25 Ocak'ta yeniden başlayacak olmasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

İspanya'dan Türkiye ve Yunanistan arasındaki görüşmeler için mesaj

 

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İspanya, Doğu Akdeniz'de diyaloğu teşvik etme çabalarını aktif olarak destekliyor." ifadesi kullanıldı. 

İspanya, söz konusu görüşmelerin, "Aralık 2020 tarihli AB Zirvesi sonuçlarıyla uyumlu olarak, bölgede gerginlik ve istikrarın azaltılmasında ilerleme sağlanmasına ve bölgede paylaşılan refahın üretilmesine katkıda bulanacağına inandığını" vurguladı. 

Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin 61. turunun 25 Ocak'ta İstanbul'da yapılacağı açıklanmıştı.

Kocaeli'nde kaybolan doktorun son görüntüleri ortaya çıktıKocaeli’de 2 gündür kendisinden haber alınamayan doktorun, evinden çıktıktan sonra marketten alışveriş yaptığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bölgede yapılan arama çalışmaları ise sonlandırıldı.
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