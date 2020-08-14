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14.08.2020 - 05:39 | | AA

İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin'den Abu Dabi Veliaht Prensi'ne davet

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'i İsrail'e davet etti. Rivlin, 'BAE ile normalleşme anlaşması' için 'Bu anlaşma, önemli ve harika bir başarıdır' dedi.

İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin'den Abu Dabi Veliaht Prensi'ne davet

 

İsrail Maariv Gazetesi'nin haberine göre, Rivlin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında imzalanan normalleşme anlaşmasının bölgedeki yeni operasyonlar için stratejik ve önemli bir dönüm noktası olduğunu kaydetti.

Anlaşmadan ötürü, ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'i tebrik eden Rivlin, "Bu anlaşma, önemli ve harika bir başarıdır." ifadesini kullandı.

Rivlin ayrıca, Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid'i İsrail'e davet etti.

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