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25.05.2020 - 06:08 | | AA

İsrail Dışişleri Bakanı: Lübnan'la yüzleşme henüz sona ermedi

İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi, Lübnan'la yüzleşmenin henüz bitmediğini bildirdi.

İsrail Dışişleri Bakanı: Lübnan'la yüzleşme henüz sona ermedi

 

İsrail'de özel televizyon 12. Kanal'ın haberine göre İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesinin 20. yılına ilişkin yaptığı yorumda Ashkenazi, "Lübnan topraklarında en iyi komutanımı kaybettim ancak yüzleşme henüz sona ermedi." dedi.

"Lübnan'ı terkettik ancak arkamızda bırakarak değil." diyen Ashkenazi, o çekilme gecesinden bu yana 20 yıl geçtiğini, bütün askerlerinin İsrail'e alınmış şekliyle son olarak sınır kapısını kapattıklarını dile getirdi.

İsrail ordusu 1978'de işgal ettiği Lübnan'dan 25 Mayıs 2000'de çekilmişti.

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