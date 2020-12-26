MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri İsrail Gazze'ye hava saldırısı düzenledi
ABONE OL
26.12.2020 - 04:33 | | AA

İsrail Gazze'ye hava saldırısı düzenledi

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki bazı bölgelere hava saldırısı düzenledi.

İsrail Gazze'ye hava saldırısı düzenledi

Gazze'deki kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail hava kuvvetleri, kentteki bir bölgeye Gazze Şeridi'nin orta bölgesinde yer alan El-Bureyc Mülteci Kampı ve Deyr Belah bölgesine saldırılar düzenledi.

Bölgedeki tanıkların AA muhabirine verdiği bilgiye göre, kentin doğu kesimindeki Tuffah semtine düzenlenen saldırıda sivillere ait yerleşim yerleri, Muhammed Durra Çocuk Hastanesi ve Engelliler Rehabilitasyon Merkezi'nde hasar oluştu.

İsrail ordusu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise Hamas Hareketi'ne ait roket üretimi yapılan bir yer, bir tünel ve askeri bir bölgenin vurulduğunu iddia etti.

Yine daha önce İsrail ordusunun açıklamasında, Gazze'den sınıra paralel bazı bölgelere fırlatılan iki roketin "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü duyurulmuştu.

 

Yağmur bombası İstanbul'un su sorununu çözebilir mi?İstanbul'daki barajların doluluk oranları, son 10 yılın en düşük seviyesi düştü. Barajlarda suların çekilmesiyle birlikte İstanbul’da yağmur bombası uygulaması tekrar gündeme geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Profesörü Orhan Şen, “Yağmur bombası atıldığında yüzde 30 yağış artırım yapabilirsiniz ve bu çok büyük bir miktar” dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Operasyonlar hız kesmiyor! Burdur'da 507 litre kaçak içki yakalandı

Operasyonlar hız kesmiyor! Burdur'da 507 litre kaçak içki yakalandı

Milyonları kapsıyor, o borçlar siliniyor! Parayı geri alamazsınız…

Milyonları kapsıyor, o borçlar siliniyor! Parayı geri alamazsınız…

Türkiye'de korona aşılaması ne zaman başlayacak?

Türkiye'de korona aşılaması ne zaman başlayacak?

Kardeşini böyle kurtardı! Korku dolu anlar

Kardeşini böyle kurtardı! Korku dolu anlar

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet