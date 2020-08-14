İsrail ile BAE’den ‘normalleşme’ adımı

Trump, “Bugün büyük atılım. İyi muhteşem dostumuz İsrail ve BAE arasında tarihi barış anlaşması” ifadelerini kullandı.



Trump, İsrail ve BAE arasında yapılan anlaşmaya ilişkin ortak açıklamayı da paylaştı.



Açıklamada Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve BAE Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan’ın bir telefon görüşmesi yaptığı belirtilerek, “İsrail ve BAE arasındaki ilişkilerin tamamen normalleşmesi için anlaşmaya varıldı” denildi. Gelecek haftalarda İsrailli ve BAE’li yetkililerin bir araya gelerek yatırım, turizm, kültür, doğrudan uçuşlar, güvenlik, telekomünikasyon, teknoloji, enerji, sağlık, kültür, çevre, karşılıklı elçiliklerin açılması konularında ikili anlaşmalar yapacağı bildirildi. Açıklamada, Trump’ın talebi ve BAE’nin desteğiyle İsrail’in bazı bölgelerdeki yeni ilhak planlarını askıya alacağı da belirtildi. Anlaşma için ilerleyen günlerde liderlerin katılımıyla, Beyaz Saray’da resmi bir imza töreni yapılabileceği ifade edildi.



Anlaşmayı ‘tarihi bir adım’ olarak niteleyen İsrail Başbakanı Netanyahu, BAE ile “barışa karşılık barış” esası üzerine anlaşmaya vardıklarını, bu anlaşmanın, ticaret, turizm ve havacılık alanlarını kapsadığını belirtti. İşgal altındaki Batı Şeria’nın bazı kısımlarını ilhak planına ilişkin ise Netanyahu, planın ABD ile tam koordineli bir şekilde devam edeceğine vurgu yaparak, “ABD Başkanı Donald Trump’ın, ilhak planını geçici olarak askıya alma talebini kabul ettim” ifadelerini kullandı. İsrail Başbakanı, başka Arap ülkelerinin de bu anlaşmaya katılacağını belirtti.



BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile barış anlaşmasını imzalayan 3’üncü Arap ülkesi oldu.



Filistin: Davamıza ihanet



İsrail ile BAE arasında varılan anlaşmaya Ankara ve Filistin’den tepki geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter’dan yaptığı açıklamada “Filistin halkına ve davasına ihanet edenlerin hüsranını tarih elbette yazacaktır” ifadeleriyle anlaşmaya tepki gösterdi.



Filistin yönetimi ise BAE - İsrail anlaşmasını, Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin davasına ihanet olarak değerlendirerek tepkiyle karşıladı. Filistin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da “İsrail-BAE normalleşme açıklamasının ardından Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın talimatları doğrultusunda, Filistin’in Abu Dabi Büyükelçisi derhal geri çekildi” ifadeleri kullanıldı.