MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri İsrail, Mısır ile sınır kapısını kapattı
ABONE OL
08.03.2020 - 18:19 | | AA

İsrail, Mısır ile sınır kapısını kapattı

İsrail, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Mısır ile kara sınır kapısını kapattı.

İsrail, Mısır ile sınır kapısını kapattı

 

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberine göre, İsrail turizm şirketlerinin İsrail makamlarından, Mısır ile olan kara sınır kapısının pazar akşamı yerel saat ile 17.00'den itibaren kapatılacağına dair talimat aldığı belirtildi.

Haberde daha fazla ayrıntıya yer verilmezken Mısır tarafından konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

25 kişide Kovid-19 tespit edildi

İsrail'de Çin, Japonya, Güney Kore, İtalya, Almanya ve Fransa'nın da aralarında yer aldığı birçok ülkeden dönen İsraillilere, 14 gün boyunca evlerinde karantinada kalmaları talimatı verilmişti.

Söz konusu ülkelerden gelen yabancıların, İsrail'e girişi de yasaklanmıştı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'de, çoğu İtalya'dan dönen 25 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Kutunun kapağı açılınca şaşkına döndüler8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İstanbul Havalimanı'nda çeşitli etkinlikler yapıldı. Kadın yolculara çiçekle verildi, özel yolcu salonlarında ağırlandı, pastalar ikram edildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yalova'da meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremle ilgili Naci Görür'den açıklama

Yalova'da meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremle ilgili Naci Görür'den açıklama

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor...

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor...

AFAD, afet sürecini nasıl yönetiyor?

AFAD, afet sürecini nasıl yönetiyor?

Sadece Türkiye'nin değil dünyanın en iyilerinden çünkü...

Sadece Türkiye'nin değil dünyanın en iyilerinden çünkü...

Sıradaki Haber