İsrail, ordu tarihinin en büyük mühimmat hırsızlığını açıkladı

İsrail ordu sözcüsü dün yaptığı açıklamada, bir askeri üste, ordu tarihinin en büyük hırsızlık olayının yaşandığını duyurdu. Üsten çalınanlar arasında 93 bin mermi de dahil olmak üzere büyük miktarda mühimmatın bulunduğu bildirildi.

Ordu sözcüsü açıklamasında şunları söyledi: "Geçtiğimiz hafta, ülkenin güneyindeki bir askeri üste bulunan cephanelik basıldı ve askeri mühimmat çalındı. Askeri Polis, olayın hangi koşullarda yaşandığıyla ilgili soruşturma başlattı. Elde edilen sonuçlar askeri savcılığa iletilecektir.” Haber kaynakları, basılan üssün Tze'elim olarak bilinen, orduya ait bir eğitim kampı olduğunu ve buradan 93 binden fazla 5.56 mm'lik merminin çalındığını aktardılar. Kaynaklar ayrıca özellikle son on yıldır silah ve askeri teçhizat hırsızlığına tanık olan bu üs gibi büyük ve müstahkem bir askeri üssün, ordu tarihindeki en büyük mühimmat hırsızlıklarından birine sahne olduğunu vurguladılar."

Bir uzman, hırsızların olayın yaşandığı Kara Kuvvetleri'ne bağlı merkez ordu mühimmat deposuna girmek için güvenlik açığından yararlandığını söyledi. Uzman ayrıca hırsızların mühimmat deposunu iyi izlediklerinin, koruma prosedürlerini tamamen bildiklerinin ve yüzlerce mühimmat kutusunu depodan arabalara taşıyabilecekleri bir planı profesyonelce hazırladıklarının açık olduğunu vurguladı.

Çalınan mühimmatın değerinin milyonlarca dolar olduğu tahmin ediliyor. İsrail polisi ise, çalınan mühimmatın Filistin Yönetimi bölgelerinin yanı sıra suç unsurlarına satılmış olmasından korkuyor.

Hırsızlık olayı ile ilgili olarak şimdiye kadar hiçbir şüpheli gözaltına alınmazken, hırsızların üssün içindeki askeri güçlerden yardım aldıkları tahmin ediliyor. İsrail polisi güney bölgesindeki bu soruşturmayı askeri polis güçleriyle birlikte yürütüyor. Baskının ve hırsızlığın faillerinin Necef Çölü'ndeki tanınmış Bedevi kasabalarından oluşan bir çete olduğu tahmin ediliyor.

Yediot Aharonot gazetesi ise hırsızlık olayının, İsrail ordusunun son iki yıldır özellikle güneyde silah hırsızlığı vakalarına karşı mücadele amacıyla aldığı bir dizi yeni adım atılması ve tedbir alınması kararının yanı sıra İç Güvenlik Bakanlığı'nın çetelere karşı katı bir mücadele yürütüleceği sözü vermesinin ardından ‘askerlerin gözü önünde’ gerçekleştiğine dikkati çekti. İsrail, son zamanlarda Necef Çölü’nü kontrol eden ve bölgeyi başıboş bir yer haline getiren çetelere karşı şiddetli bir mücadele başlatmıştı. Gazete ayrıca söz konusu çetelerin başlıca işleri olan Mısır sınırında uyuşturucu ve silah kaçakçılığı faaliyetlerini, engellenenlerden daha fazla sayıda başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerini aktardı.

Öte yandan İsrail ordusu, Necef Çölü’ndeki Tze'elim Askeri Üssü ve diğer askeri üslerin koruma sistemlerini geliştirmek için milyonlarca dolar yatırım yaptı. Gelişmiş alarm sistemleri satın aldı, gözetleme ekipmanları, kamera ve radarlar kurdu. Ancak bahsi geçen çetelerin cesareti, on binlerce kutu zırh delici ve topçu mermisinin, tanksavar füzelerinin ve diğer mühimmatın depolandığı dev depoya sızmalarını engellemedi.

Bundan iki ay önce Lübnan sınırına yakın bir askeri üste büyük bir hırsızlık meydana gelmiş ve üsten onlarca silah çalınmıştı. Olay, İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi’nin hatalar yapmak ve talimatları ihlal etmekten sorumlu tuttuğu birkaç subayı görevden almaya karar vermesiyle kapanmıştı.

Kaynak: Independent Türkçe