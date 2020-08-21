MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri İsrail savaş uçakları Gazze'ye hava saldırısı düzenledi
ABONE OL
21.08.2020 - 00:05 | | AA

İsrail savaş uçakları Gazze'ye hava saldırısı düzenledi

İsrail savaş uçakları, Gazze'de Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları'na ait hedeflere hava saldırısı düzenledi.

 

İsrail savaş uçakları Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları'na ait hedeflere hava saldırısı düzenledi.

Filistin Sağlık Bakanlığı ve İsrail makamlarından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu kısa süre önce Gazze Şeridi'nden gelen iki roketin Gazze ve İsrail arasındaki güvenlik çitlerinin bulunduğu bölgeye düştüğünü açıklamıştı.

İsrail ordusu, bir haftadır Gazze'de Hamas'a ait olduğunu belirttiği bazı noktaları hedef alıyor.

Tel Aviv yönetimi, Filistinli aktivistlerin Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerine yanan uçurtma ve helyum gazıyla şişirilmiş balonlar göndermesi nedeniyle bölgede yangın çıktığını iddia ediyor.

Gazze'den geldiği belirtilen yanan uçurtma ve balonlara çözüm bulamayan İsrail ordusu, bu uçurtma ve balonların hazırlandığını iddia ettiği sınır bölgelerine sık sık hava saldırıları düzenliyor.

Hafta başından bu yana Gazze Şeridi'ne hava saldırıları düzenleyen İsrail, 13 Ağustos'ta da Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) ait bir okulu hedef almıştı.

İsrail, 12 Ağustos'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'nden gönderilen yanan balonları gerekçe göstererek Filistinli balıkçıların avlanma mesafesini 15 milden 8 mile düşürmüş, daha sonra bölgeye akaryakıt girişini de yasaklamıştı.

    İsrail’e ait savaş uçakları Gazze Şeridi'nin güneyini vurduİsrail’e ait savaş uçakları Gazze Şeridi'nin güneyindeki Khan Yunus kentinde bulunan Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait bir noktayı vurdu. Saldırı nedeniyle bölgede bulunan bazı evlerde maddi hasar meydana gelirken, saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı bilinmiyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bakan Fahrettin Koca, 81 ilin sağlık müdürüyle görüştü

    Bakan Fahrettin Koca, 81 ilin sağlık müdürüyle görüştü

    Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan işten tazminatsız atılır...

    Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan işten tazminatsız atılır...

    İngiltere'de 200 kişilik koronavirüs partisi

    İngiltere'de 200 kişilik koronavirüs partisi

    Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! Aile avukatının talebi kabul edildi

    Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! Aile avukatının talebi kabul edildi

    Sıradaki Haber