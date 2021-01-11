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11.01.2021 - 21:16 | | AA

İsrail Savunma Bakanı, Filistinli tutuklulara aşı yapılmamasına tepki gösterdi

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılmaması yönündeki talimatın insan hayatını tehlikeye atan yasa dışı bir karar olduğunu belirtti.

İsrail Savunma Bakanı, Filistinli tutuklulara aşı yapılmamasına tepki gösterdi

 

Gantz, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Amir Ohana'nın İsrail hapishanelerindeki "güvenlik" tutuklularına Kovid-19 aşısı yapılmaması yönündeki talimatına tepki gösterdi. 

Sağlık Bakanlığının yönetmeliğine aykırı olan talimatın insan hayatını tehlikeye atan yasa dışı bir karar olduğunu ifade eden Gantz, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya 60 yaş üstü tüm tutuklulara Kovid-19 aşısı yapılması emrini vermesi için çağrıda bulundu. 

İsrail Savunma Bakanı, Kovid-19 ile mücadelenin siyasallaştırılmasının hükümetin virüse karşı harcadığı çabaya zarar vereceğini kaydetti. 

Yerel basında yer alan haberlere göre, Sağlık Bakanlığının yönetmeliğine rağmen Ohana, İsrail hapishanelerindeki "güvenlik" tutuklularına Kovid-19 aşısı yapılmaması için geçen ay ilgili kurumlara talimat gönderdi. 

Haberde, Kamu Güvenliği Bakanlığı tarafından gönderilen talimatta "Filistinli" ifadesinin geçmediği ancak İsrail hapishanelerinde Filistinlilerin dışında "güvenlik" tutuklusu bulunmadığı vurgulandı. 

Filistin Esirler Cemiyetinin verilerine göre, İsrail hapishanelerinde 190 Filistinli tutuklu Kovid-19'a yakalandı. 

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde hala 380'i idari tutuklu olmak üzere 4 bin 400 Filistinli bulunuyor.

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