MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri İsrail televizyonu Trump'la ilgili bomba iddiayı duyurdu
ABONE OL
19.10.2020 - 18:09 | | AA

İsrail televizyonu Trump'la ilgili bomba iddiayı duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail ile ilişkileri normalleştirme karşılığında Sudan'ı "teröre destek veren" ülkeler listesinden çıkaracağı iddia edildi.

İsrail televizyonu Trump'la ilgili bomba iddiayı duyurdu

 

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, Trump'ın bugün atacağı "tweet" ile Sudan'ı "teröre destek veren" ülkeler listesinden çıkaracağını açıklayacağı ileri sürüldü.

Haberde, bu adımın İsrail ile Sudan arasında ilişkilerin normalleştirilmesine ön ayak olacağı ifade edildi.

İsrail basınında önceki günlerde çıkan haberlerde, Sudan'ın Tel Aviv ile ilişkileri normalleştirmesi karşılığında ABD'nin Hartum'u "teröre destek veren" ülkeler listesinden çıkarmayı önerdiği yazılmıştı.

Sudanlı ve ABD'li yetkililer geçen ay Abu Dabi'de gerçekleştirdikleri toplantıda Hartum'un İsrail ile ilişkileri normalleştirmesi konusunu görüşmüş ancak bir sonuç alınamamıştı.

Şeker fabrikasında buhar kazanı patladı! 2 işçi yaralandıErzincan’da şeker fabrikasında meydana gelen buhar kazanı patlamasında 2 işçi yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Saat verildi! Sağanak yağış uyarısı

Saat verildi! Sağanak yağış uyarısı

Memur, emekli, engelli milyonları ilgilendiriyor! 5 bin 53 lira oldu...

Memur, emekli, engelli milyonları ilgilendiriyor! 5 bin 53 lira oldu...

Türk ve ABD şirketinin ürettiği aşıda seri üretime geçildi

Türk ve ABD şirketinin ürettiği aşıda seri üretime geçildi

Milli Piyango sonuçları bugün 19 Ekim | Milli Piyango çekiliş sonucu sorgulama butonu

Milli Piyango sonuçları bugün 19 Ekim | Milli Piyango çekiliş sonucu sorgulama butonu

Sıradaki Haber