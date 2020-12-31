İsrail'de aşı olan 428 kişi koronavirüse yakalandı

İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kovid-19 aşısı uygulanan 428 kişinin koronavirüse yakalandığını açıkladı. Bazılarının aşıdan önce enfekte olduğunu belirten Sağlık Bakanlığı, hastalara birer doz aşı verildiğini ve tepkilerinin niteliğinin henüz netleşmediğini belirtti.
İsrail, geçtiğimiz günlerde Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen aşının onaylanmasının ardından aşılama kampanyası başlatmıştı. Aşılama kampanyası kapsamında şu ana kadar 500 binden fazla İsrailli Covid-19 aşısı oldu.
6 dakikada 2020... Türkiye ve dünyada neler oldu?Geride bırakmaya hazırlandığımız 2020 yılı, dünyada ve ülkemizde önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl olarak kayıtlara geçti. 80 milyon insanın enfekte olduğu ve yaklaşık 2 milyon kişinin hayatını kaybettiği Covid-19 virüsü 2020 yılında gündemin önemli bir bölümünü oluşturdu. Karantina süreciyle, yaşanan ölümlerde ve maskeyle geçen 2020 yılında corona virüs haricinde de birçok önemli olay gerçekleşti. Şiddet olayları, doğal afet, vefat olaylarının yaşandığı 2020 yılının panoramasını sizler için oluşturduk.