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26.03.2020 - 00:06 | | AA

İsrail'de corona virüs alarmı! Netanyahu karamsar konuştu...

İsrail'de yeni tip corona virüse (covid-19) yakalananların sayısı 199 kişi artarak 2 bin 369'a yükseldi.

İsrail'de corona virüs alarmı! Netanyahu karamsar konuştu...

 

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde koronavirüse yakalananların sayısının 199 kişi artarak 2 bin 369'a yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, virüse yakalananlardan 39'unun sağlık durumunun kritik olduğu aktarıldı.

Netanyahu'dan "ülke genelinde karantina uygulanabilir" mesajı

Öte yandan, İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkede sağlık sisteminin çökmesinden endişe duyduğunu söyledi.

Ülkedeki sağlık sisteminin çökmesini önlemek için sıkı politikalar benimsenmesi çağrısında bulunan Netanyahu, İsrail halkının kendi kendine sıkı bir disiplin uygulaması gerektiğini, aksi takdirde bir felaket yaşanacağını kaydetti.

Koronavirüsün yayılmasını önlemek için İsraillilere daha fazla sınırlamalar getirilebileceğini ifade eden Netanyahu, şunları kaydetti:

"Virüse yakalananların sayısı her 3 günde bir katlanarak artıyor. İki hafta içinde kendimizi, birçoğu ölüm riski taşıyan binlerce hasta ile karşı karşıya bulabiliriz. Bu nedenle size söylüyorum, eğer durumda herhangi bir iyileşme olmazsa, o zaman gıda ve ilaç gibi temel ihtiyaçlar hariç, tam bir kapatma (karantina) uygulamaktan kaçış olmayacaktır."

Netanyahu, birkaç gün içinde ülke genelinde karantina uygulamasına başlanacağını öngörerek bunun için tüm hukuki ve lojistik hazırlıkların sürdürdüğünü söyledi.

Sağlık Bakanı Koca: Ölü sayısı 59 oldu, toplam vaka sayısı da 2433'e yükseldiSağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı, Bakan Koca, "SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." ifadelerini kullandı.
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