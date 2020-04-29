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29.04.2020 - 14:13 | | AA

İsrail'de corona virüs salgınında iyileşenlerin sayısı aktif vakaları geçti

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında iyileşenlerin sayısı, aktif vaka sayılarını geride bıraktı.

İsrail'de corona virüs salgınında iyileşenlerin sayısı aktif vakaları geçti

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 teşhisi konulan 4 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece koronavirüs kaynaklı can kaybı 212'ye ulaşırken, 193 kişide daha Covid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 15 bin 782'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, aktif Covid-19 vaka sayısının 7 bin 641'e düştüğü, 7 bin 929 hastanın da sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Bu gelişmeyle, ilk Covid-19 vakasının 21 Şubat'ta tespit edildiği İsrail'de iyileşen hasta sayısı, aktif vaka sayısını geride bırakmış oldu.

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.

Tel Aviv yönetimi, salgın nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti.

 

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