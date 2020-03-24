MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri İsrail'de corona virüs vaka sayısı 1930'a yükseldi
ABONE OL
24.03.2020 - 23:36 | | AA

İsrail'de corona virüs vaka sayısı 1930'a yükseldi

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip corona virüse (covid-19) yakalananların sayısının 1930'a ulaştığını duyurdu.

İsrail'de corona virüs vaka sayısı 1930'a yükseldi

 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'de 274 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Böylece toplam vaka sayısının 1930'a çıktığı kaydedilen açıklamada, hastalardan 34'ünün durumunun ağır olduğu, 53 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Ülkede, 2'si bugün olmak üzere 3 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, kapalı ve açık alanlarda 10 kişiden fazla katılımcının bulunduğu toplantı ve etkinlikler yasaklanmıştı.

Ülkede ayrıca market, eczane, benzin istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin 15 Mart'tan itibaren kapatılmasına karar verilmişti.

Tel Aviv yönetimi, virüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti.

Şimşekler geceyi aydınlattıDiyarbakır’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler geceyi aydınlattı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Deprem mi oldu, saat kaçta nerede deprem oldu? (24 Mart) Kandilli ve AFAD canlı açıklıyor: Son depremler haritası

Deprem mi oldu, saat kaçta nerede deprem oldu? (24 Mart) Kandilli ve AFAD canlı açıklıyor: Son depremler haritası

Milyonlarca çalışan için geçerli! O parayı alabilirsiniz

Milyonlarca çalışan için geçerli! O parayı alabilirsiniz

İngilizlerden yorum: Özgürlüğün sonu!

İngilizlerden yorum: Özgürlüğün sonu!

Corona virüs destekleri peş peşe geldi!

Corona virüs destekleri peş peşe geldi!

Sıradaki Haber