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23.06.2020 - 21:26 | | AA

İsrail'de corona virüs vaka sayısı 21 bin 467'ye yükseldi

İsrail'de yeni tip corona virüs (covid-19) tespit edilenlerin sayısı 21 bini geçerken, aktif vakalardaki yükseliş de devam ediyor.

İsrail'de corona virüs vaka sayısı 21 bin 467'ye yükseldi

 

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle bir kişinin daha hayatını kaybettiği ve 459 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 308'e, vaka saysının da 21 bin 467'ye yükseldiği kaydedilen açıklamada, hastalardan 27'sinin durumunun ağır olduğu ve 15 bin 860 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Aktif vaka sayısı 5 bini aştı

İsrail'de son günlerde yeni vakalardaki artışla salgında ikinci dalga endişesi yaşanıyor.

Ülkede geçen ay 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı, son günlerdeki artışla 5 bin 560'a yükseldi.

İsrail'de geçen ay günlük vaka sayısının 20'nin altına düşmesi üzerine Kovid-19 tedbirlerinin çoğu kaldırılmıştı.

Salgın nedeniyle kapatılan okullarda yeniden eğitime başlanmış, alışveriş merkezleri, pazarlar ve lokantaların da içinde yer aldığı işletmeler tekrar açılmıştı.

Cinayetini işlediğini itiraf eden zanlıya, keşif yaptırıldıManisa'nın Soma ilçesinde, Özcan Eren'i (22) öldürüp cesedini parçalara bölerek baraj göletlerine attığı iddiasıyla tutuklanan Mehmet Tahta, bugün cinayeti işlediğini itiraf etti. Tahta ifadesinde, "Cinayeti tek başıma işledim. Veteriner Hekimlik ofisimin depo kısmında kendisiyle tartıştık. Bana küfür etti. Ben de öldürdüm. Sonra da parçalara ayırarak farklı farklı bölgelere bıraktım" dedi. Cinayet zanlısı Mehmet Tahta'ya keşif yaptırıldı.
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