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08.08.2020 - 23:51 | | AA

İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor

İsrail'de binlerce kişi, hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadeledeki başarısızlığı nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu’nun istifası talebiyle gösteri düzenledi.

İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor

İsrail’in Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberine göre, yaklaşık 10 bin kişi Netanyahu’nun Batı Kudüs’teki evinin önünde protesto gösterisi yaptı.

Öte yandan başkent Tel Aviv de dahil ülkenin farklı kentlerinde binlerce gösterici, Netanyahu'nun istifası için sokaklara döküldü.

Haberde, İsraillilerin, “Kara Bayraklılar” ile “İsrail’de İktidarda Kalite Hareketi”nin başını çektiği gösterilerde, “Bu yolsuzluğa savaştır” ve “Bu demokrasinin geri gelmesi için protestodur” şeklinde sloganlar attığı aktarıldı.

Yaklaşık 3 aydan bu yana İsrail’in farklı kentlerinde Netanyahu karşıtı gösteriler düzenleniyor.

Gösteriler, bir hafta önce Netanyahu ile koalisyon ortağı Savunma Bakanı Benny Gantz arasında tartışmaya yol açmıştı.

Netanyahu, 2 Ağustos’ta hükümetinin haftalık kabine toplantısında yaptığı konuşmada, başta Kudüs'te olmak üzere ülkenin neredeyse her yerinde düzenlenen gösteriler için "Demokrasiyi ayaklar altına alma girişimi" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Savunma Bakanı Gantz, Netanyahu'nun bu sözlerine karşılık, "Protesto gösterileri demokrasinin can damarıdır. Gösterilere izin vermeliyiz ve göstericileri korumalıyız." demişti.

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