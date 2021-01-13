MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri İsrail'den Biden göreve başlamadan yeni adım!
ABONE OL
13.01.2021 - 15:32 | | AA

İsrail'den Biden göreve başlamadan yeni adım!

İsrail hükümeti, işgal altındaki Doğu Kudüs’te Yahudi yerleşimciler için 530 yeni konut inşa etmeye karar verdi.

İsrail'den Biden göreve başlamadan yeni adım!

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberine göre, İsrail makamları, 400’ü Doğu Kudüs’ün güneyindeki Gilo Yahudi yerleşim birimine, 130’u kuzeyindeki Ramat Şlomo Yahudi yerleşim birimine olmak üzere 530 yeni konutun inşa edilmesi kararını onayladı.

Haberde, söz konusu adımın geçmişte Doğu Kudüs’teki Yahudi yerleşim birimi inşa ve genişletme faaliyetlerinin dondurulmasında önemli rol oynayan ABD’nin yeni başkanı Joe Biden’ın göreve gelişinden önce olduğuna dikkat çekildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, pazartesi günü işgal altındaki Batı Şeria’da da Yahudi yerleşimciler için 800 yeni konutun inşa edilmesi kararını onayladığını duyurmuştu.

 

    Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 hedefini açıkladı: 'Çoğunluk olacağız'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas İl Kongrelerine video konferansla katıldı. '2023'te tekrar kazanacağız' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Hem Cumhurbaşkanlığı hem TBMM'de çoğunluk olacağız' açıklamasını yaptı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    108 numaralı odadaki vahşette yeni detaylar

    108 numaralı odadaki vahşette yeni detaylar

    Zam geldi! En düşük ödeme 9 bin 436 lira oldu...

    Zam geldi! En düşük ödeme 9 bin 436 lira oldu...

    AB ülkelerine giriş için 'aşı pasaportu' şartı gelebilir

    AB ülkelerine giriş için 'aşı pasaportu' şartı gelebilir

    Bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Bedelli askerlik yerleri belli oldu mu?

    Bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Bedelli askerlik yerleri belli oldu mu?

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet