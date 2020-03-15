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15.03.2020 - 17:41 | | AA

Ä°talya alarm veriyor! YoÄŸun bakÄ±mlarda yer kalmadÄ±

Ä°talyaâ€™da yeni tip corona virÃ¼s (Kovid-19) vakalarÄ±nÄ±n en Ã§ok gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Lombardiya BÃ¶lgesiâ€™nde, yoÄŸun bakÄ±m Ã¼nitelerindeki doluluk oranÄ± Ã§ok yÃ¼ksek seviyelere ulaÅŸtÄ±.

Ä°talya alarm veriyor! YoÄŸun bakÄ±mlarda yer kalmadÄ±

Ãœlkede 10 milyonluk nÃ¼fusa ev sahipliÄŸi yapan Lombardiya BÃ¶lgesi, Ã¼Ã§Â  hafta Ã¶nce patlak veren Kovid-19 salgÄ±nÄ± nedeniyle olaÄŸanÃ¼stÃ¼ gÃ¼nlerden geÃ§iyor.ÂÄ°talyaâ€™daki toplam 21 bin 157 vakadan 11 bin 685â€™inin gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bÃ¶lgede, hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± ise 966 oldu.Â 

Rainews24'Ã¼n haberine gÃ¶re, Lombardiya BÃ¶lgesel YÃ¶netim BaÅŸkanÄ±Â  Attilio Fontana, "Ne yazÄ±k ki sayÄ±lar artmaya devam ediyor, daha da kÃ¶tÃ¼leÅŸiyor.Â  YoÄŸun bakÄ±m Ã¼nitelerini kullanamayacaÄŸÄ±mÄ±z zamana doÄŸru yaklaÅŸÄ±yoruz Ã§Ã¼nkÃ¼ dahaÂ  fazla yataÄŸÄ±mÄ±z yok." ifadesini kullandÄ±.

BÃ¶lgelerinde temel sÄ±kÄ±ntÄ±nÄ±n solunum cihazÄ± eksikliÄŸi olduÄŸununÂ  altÄ±nÄ± Ã§izen Fontana, Milano Fuar Merkezine 500 yataklÄ± bir hastaneÂ  oluÅŸturulmasÄ±nÄ±n Ã¶nemli olduÄŸunu, bu sÄ±rada diÄŸer hastanelerin yatakÂ  kapasitelerinden yararlanÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.Â 

"YOÄžUN BAKIMDA GÃœNDE 7'DEN FAZLA KÄ°ÅžÄ°YÄ° ENTÃœBE EDÄ°YORUZ"

Ã–te yandan Lombardiya'da Kovid-19 vakalarÄ±nÄ±n yoÄŸun olduÄŸu BergamoÂ  kentindeki bir hastanede Ã§alÄ±ÅŸan anestezist Ivano Riva da ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"SalgÄ±n eÄŸilimi, bu ÅŸekilde artmaya devam ederse Bergamo daha fazlaÂ  dayanamaz. Hastaneler dolmuÅŸ durumda. BÃ¶lgedeki yerler de tÃ¼keniyor. YoÄŸunÂ  bakÄ±mda gÃ¼nde 7'den fazla kiÅŸiyi entÃ¼be ediyoruz. AralÄ±ksÄ±z Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. 14 gÃ¼ndeÂ  bir dinlenme hakkÄ±mÄ±z oluyor."

Veneto BÃ¶lgesel YÃ¶netim BaÅŸkanÄ± Luca Zaia da virÃ¼s vakalarÄ±ndakiÂ  artÄ±ÅŸÄ±n devam ettiÄŸine dikkati Ã§ekerek, "Kurallara uyulmazsa, saÄŸlÄ±k aÃ§Ä±sÄ±ndanÂ  bÃ¼yÃ¼k riskle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalacaÄŸÄ±z. Bundan Ã¶nce gerekirse bÃ¼tÃ¼nÃ¼yle sokaÄŸaÂ  Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edilebilir." dedi.

ÃœNLÃœ Ä°SÄ°MLER, HALKI KAN BAÄžIÅžI YAPMAYA DAVET EDÄ°YOR

Ãœlkede saÄŸlÄ±k kuruluÅŸlarÄ±, kan baÄŸÄ±ÅŸÄ± kampanyasÄ± baÅŸlatmÄ±ÅŸ durumda.

Serie A takÄ±mlarÄ±ndan Roma'nÄ±n eski takÄ±m kaptanlarÄ±ndan Daniele DeÂ  Rossi'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu pek Ã§ok Ã¼nlÃ¼ isim, halkÄ± yoÄŸun bakÄ±mlardaÂ  ihtiyaÃ§ duyulmasÄ± sebebiyle kan baÄŸÄ±ÅŸÄ± yapmaya davet ediyor.

BaÅŸbakan Giuseppe Conte ve hÃ¼kÃ¼metin de ekonomiye nefes aldÄ±rmak iÃ§inÂ  yeni bir paket ve tedbirler iÃ§eren kararname hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu ifadeÂ  edildi.

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