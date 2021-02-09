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09.02.2021 - 23:41 | | AA

İtalya Dışişleri Bakanı, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı ve Başbakan ile görüştü

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Libya Başkanlık Konseyi Başkanlığına seçilen Muhammed Menfi ve Başbakanlığa seçilen Abdulhamid Dibeybe ile birer telefon görüşmesi yaptı.

İtalya Dışişleri Bakanı, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı ve Başbakan ile görüştü

 

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Di Maion'un Menfi ve Dibeybe ile samimi telefon görüşmeleri yaptığı belirtilerek, "Birleşmiş Milletler'in (BM) arabuluculuğunda, Libyalıların liderlik ettiği sürecin sonunda birleşik bir yürütme otoritesinin belirlenmesi, ülkenin istikrarı ve 24 Aralık'taki seçim açısından önemli bir adımdır. Bakan Di Maio İtalya'nın, Libya ve halkını bu yolda kararlılıkla destekleme ve eşlik etme yaklaşımını yineledi." ifadesi kullanıldı. 

Açıklamada, Di Maio'nun, İtalya'nın Libya ile mevcut derin ikili ilişkilerini, Libya'nın ekonomik kalkınmasına ayrı önem vererek güçlendirme ve teşvik etme isteğini teyit ettiği kaydedildi. 

BM öncülüğünde, 5 Şubat'ta İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin oylaması sonucunda, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

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